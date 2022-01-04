Сильний вітер аж до штормових поривів та +12°C: в Україні 5 січня очікується найтепліший день, - синоптик Діденко

Про це повідомила у Telegram синоптик Наталка Діденко.



"Завтра в Україні очікується найтепліший день. Щоправда, сильний вітер зведе майже нанівець роботу теплої повітряної маси і відчуватиметься холодніше, ніж мало би бути за такої високої температури повітря", - написала синоптик.



Очікується, що 5 січня в Україні вітер буде хаотичним та часом розганятиметься до штормових поривів.



"Буде західним, південно-західним, 7-12 метрів за секунду з поривами до 15-20 метрів за секунду", - зазначила пані Діденко.







Також у західних, північних та центральних областях можуть пройти дощі вночі та вранці, однак істотних опадів не буде. Удень, 5 січня, дощова маса посунеться на Схід, де може падати мокрий сніг.



У Києві погода буде такою: у ніч із 4 на 5 січня можливий дощ, удень опадів не буде, проте вже ввечері дощ може піти знову. Для столиці цього дня буде також найтепліший день - від +6°C до +9°C.



"Все це відбуватиметься на фоні сильного західного вітру - бережіть себе та своє майно від старих гіллястих дерев, білбордів та не затримуйтеся надовго під дахами високих будинків. Зніміть з відкритих балконів улюблену піжаму - ваші зайчики та ромашки ризикують завтра літати по всьому району", - написала Діденко.



Синоптик передає, що невелике похолодання може прийти в Україну на Різдво, 7 січня.





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