Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

У вівторок протягом дня очікується в східних областях -3-8 градусів (вночі ще сильніше поморозить), в західних областях +2+7 градусів, у південній частині +6+10 градусів, на Запоріжжі холодніше, до -3 градусів.

На півночі та в центрі впродовж дня 10-11 січня від 3 морозу до 2 тепла.

Дощ та мокрий сніг випадатимуть періодично в західних областях, ймовірно, на Вінниччині та Житомирщині. На решті території України - без істотних опадів.

У Києві у вівторок-середу снігу не буде, хіба якась мряка. Вітер південно-східний, сильний, рвучкий.

Вночі до -5-8 градусів, вдень -1-3 градуси.

Потепління, інша, атлантична повітряна маса прийде 13-14 січня в Україну.

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