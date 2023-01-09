Сильний вітер, місцями дощ та мокрий сніг: прогноз погоди в Україні 10 січня від Наталки Діденко
Синоптик Наталка Діденко заявила, що 10-11 січня в Україні буде сильний вітер, температурний режим вихідними - без особливих змін
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
У вівторок протягом дня очікується в східних областях -3-8 градусів (вночі ще сильніше поморозить), в західних областях +2+7 градусів, у південній частині +6+10 градусів, на Запоріжжі холодніше, до -3 градусів.
На півночі та в центрі впродовж дня 10-11 січня від 3 морозу до 2 тепла.
Дощ та мокрий сніг випадатимуть періодично в західних областях, ймовірно, на Вінниччині та Житомирщині. На решті території України - без істотних опадів.
У Києві у вівторок-середу снігу не буде, хіба якась мряка. Вітер південно-східний, сильний, рвучкий.
Вночі до -5-8 градусів, вдень -1-3 градуси.
Потепління, інша, атлантична повітряна маса прийде 13-14 січня в Україну.
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