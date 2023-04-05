Сильний вітер, мокрий сніг і дощ: прогноз погоди в Україні на 6 квітня від Наталки Діденко
Синоптик Наталка Діденко прогнозує на четвер, 6 квітня, штормові пориви вітру, дощ, а місцями сніг і мокрий сніг, опадів не буде переважно у центральних областях
Про це інформує Наталка Діденко.
Сніг в Україні буде й завтра.
6 квітня у західних областях циклон Norbert (карта) зумовить вчергове складну погоду - сніг, мокрий сніг, сильний північно-західний вітер, місцями налипання мокрого снігу й хуртовина.
На півночі, сході та в південній частині України у четвер місцями очікується дощ.
У центральних областях завтра ймовірність опадів найменша, лише на Вінниччині пройде дощ, місцями з мокрим снігом.
Вітер переважатиме північно-західного напрямку, у більшості областей, окрім східних, можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.
Температура повітря найвищою й далі буде в східній частині України, +12...+16°C.
Опуститься температура на півдні, тил холодного фронту (карта) +8...+11°C.
У північних областях, у більшості центральних очікується +10...+13°C, лише Вінниччина вирізнятиметься холоднішою погодою, вдень +6...+9°C.
Холодним осередком залишаються західні області, там завтра усього +1...+6°C.
6 квітня в Києві передбачається дощ, рвучкий некомфортний вітер та близько +10°C.
- 5 квітня, на території Житомирської області можливе відключення електроенергії у зв'язку з пошкодженням інфраструктури російськими обстрілами раніше.
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