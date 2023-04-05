Про це інформує Наталка Діденко.

Сніг в Україні буде й завтра.

6 квітня у західних областях циклон Norbert (карта) зумовить вчергове складну погоду - сніг, мокрий сніг, сильний північно-західний вітер, місцями налипання мокрого снігу й хуртовина.

На півночі, сході та в південній частині України у четвер місцями очікується дощ.

У центральних областях завтра ймовірність опадів найменша, лише на Вінниччині пройде дощ, місцями з мокрим снігом.

Вітер переважатиме північно-західного напрямку, у більшості областей, окрім східних, можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря найвищою й далі буде в східній частині України, +12...+16°C.

Опуститься температура на півдні, тил холодного фронту (карта) +8...+11°C.

У північних областях, у більшості центральних очікується +10...+13°C, лише Вінниччина вирізнятиметься холоднішою погодою, вдень +6...+9°C.

Холодним осередком залишаються західні області, там завтра усього +1...+6°C.

6 квітня в Києві передбачається дощ, рвучкий некомфортний вітер та близько +10°C.