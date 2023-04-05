На Житомирщині можливе відключення світла, - Укренерго
У середу, 5 квітня, на території Житомирської області можливе відключення електроенергії у зв'язку з пошкодженням інфраструктури російськими обстрілами раніше
Про це інформує Укренерго.
"Станом на 5 квітня споживання електроенергії зберігається на рівні середи минулого тижня. Генерація повністю забезпечує потреби споживачів в електроенергії, а також резерв потужності", - пише пресслужба.
Повідомляється, що унаслідок пошкоджень після атак РФ і зменшення генерації з відновлювальних джерел можливе обмеження споживання у Житомирській області.
У решті регіонів обмеження відсутні.
"Через пошкодження ключових високовольтних підстанцій, які були завдані агресором протягом останніх шести місяців, надійність живлення споживачів більшості регіонів України значно знижена", - йдеться в заяві.
Українців просять ощадливо споживати електроенергію упродовж доби.
Ремонтні бригади цілодобово працюють на об’єктах високовольтної мережі, які обстріляли російські війська, проте відновлення потребує часу.
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