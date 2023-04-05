На Житомирщині можливе відключення світла, - Укренерго

Про це інформує Укренерго.

"​​Станом на 5 квітня споживання електроенергії зберігається на рівні середи минулого тижня. Генерація повністю забезпечує потреби споживачів в електроенергії, а також резерв потужності", - пише пресслужба.

Повідомляється, що унаслідок пошкоджень після атак РФ і зменшення генерації з відновлювальних джерел можливе обмеження споживання у Житомирській області.

У решті регіонів обмеження відсутні.

"Через пошкодження ключових високовольтних підстанцій, які були завдані агресором протягом останніх шести місяців, надійність живлення споживачів більшості регіонів України значно знижена", - йдеться в заяві.

Українців просять ощадливо споживати електроенергію упродовж доби.

Ремонтні бригади цілодобово працюють на об’єктах високовольтної мережі, які обстріляли російські війська, проте відновлення потребує часу.