Сильний вітер, потепління й опади: яку погоду чекати українцям 14 січня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.



На Півночі синоптики обіцяють +2...+4°C (на Сумщині - близько 0°C) і мокрий сніг із дощем. На дорогах утримуватиметься ожеледиця. Вітер північно-західний, 15-20 м/с.



У західних областях буде йти мокрий сніг із дощем. Денна температура повітря становитиме переважно +2...+4°C. Синоптики попереджають про ожеледицю. Вітер північно-західний, 15-20 м/с.



Центральні регіони накриє сніг із дощем. Температура повітря становитиме +2...+4°C. Вітер північно-західний, 15-20 м/с.



На Півдні й у Криму будуть мокрий сніг із дощем і переважно +3...+5°C. Вітер північно-західний, 15-20 м/с.



У східній частині України будуть ожеледиця та мокрий сніг із дощем. Температура повітря становитиме +2...+4°C. Вітер північно-західний, 15-20 м/с.



Мешканцям Київщини слід очікувати невеликий сніг із переходом у дощ, а також ожеледицю. Вітер західний, північно-західний, 15-20 м/с, удень - 25 м/с. У Київськй області буде 0...+5°C, а в Києві очікується +1...+3°C.



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