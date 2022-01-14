Сильний вітер, потепління й опади: яку погоду чекати українцям 14 січня
14 січня Україну накриють сильний вітер, ожеледиця, сніг і дощ
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На Півночі синоптики обіцяють +2...+4°C (на Сумщині - близько 0°C) і мокрий сніг із дощем. На дорогах утримуватиметься ожеледиця. Вітер північно-західний, 15-20 м/с.
У західних областях буде йти мокрий сніг із дощем. Денна температура повітря становитиме переважно +2...+4°C. Синоптики попереджають про ожеледицю. Вітер північно-західний, 15-20 м/с.
Центральні регіони накриє сніг із дощем. Температура повітря становитиме +2...+4°C. Вітер північно-західний, 15-20 м/с.
На Півдні й у Криму будуть мокрий сніг із дощем і переважно +3...+5°C. Вітер північно-західний, 15-20 м/с.
У східній частині України будуть ожеледиця та мокрий сніг із дощем. Температура повітря становитиме +2...+4°C. Вітер північно-західний, 15-20 м/с.
Мешканцям Київщини слід очікувати невеликий сніг із переходом у дощ, а також ожеледицю. Вітер західний, північно-західний, 15-20 м/с, удень - 25 м/с. У Київськй області буде 0...+5°C, а в Києві очікується +1...+3°C.
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