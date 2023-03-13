Сильний вітер та сухе повітря із сонечком: прогноз погоди в України 14 березня від Наталки Діденко
Синоптик Наталка Діденко прогнозує у вівторок 14 березня в України сильний вітер, сухе повітря із сонечком та аж до +15+18 градусів
Про це інформує Наталка Діденко.
Все ж у більшості областей України переважатиме суха повітряна маса антициклонального походження, лише вночі на Волині, Рівненщині, а завтра ввечері на півдні Криму пройде невеликий дощ.
Вітер південного напрямку, ймовірні штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.
14 березня передбачається протягом дня +10+15 градусів, в західних областях +12+18 градусів. Трохи свіжіше буде на сході України та на узбережжі морів, +7+10 градусів.
У Києві у вівторок стовпчики термометрів піднімуться до чудових +12, +13 градусів.
Проте буде в столиці завтра сильний вітер.
У середу суттєво похолоднішає в західних областях, у четвер майже повсюди, найближчі субота-неділя знову повернуть в Україну весняне тепло.
- У понеділок, 13 березня, в частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів Києва застосовані стабілізаційні графіки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.07
Купівля 38.07Продаж 38.88
-
EUR
Купівля 40.06Продаж 41.03
- Актуальне
- Важливе