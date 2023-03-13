Про це інформує Наталка Діденко.

Все ж у більшості областей України переважатиме суха повітряна маса антициклонального походження, лише вночі на Волині, Рівненщині, а завтра ввечері на півдні Криму пройде невеликий дощ.

Вітер південного напрямку, ймовірні штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

14 березня передбачається протягом дня +10+15 градусів, в західних областях +12+18 градусів. Трохи свіжіше буде на сході України та на узбережжі морів, +7+10 градусів.

У Києві у вівторок стовпчики термометрів піднімуться до чудових +12, +13 градусів.

Проте буде в столиці завтра сильний вітер.

У середу суттєво похолоднішає в західних областях, у четвер майже повсюди, найближчі субота-неділя знову повернуть в Україну весняне тепло.