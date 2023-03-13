В деяких районах Києва діють стабілізаційні відключення

Про це повідомляє ДТЕК.

Причина відключень - пошкодження обладнання, внаслідок чого енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх споживачів.

"У частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків. Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів", - йдеться у повідомленні.

З графіками відключення можна ознайомитися на сайті.