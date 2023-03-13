В деяких районах Києва діють стабілізаційні відключення
У понеділок, 13 березня, в частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів Києва застосовані стабілізаційні графіки
Про це повідомляє ДТЕК.
Причина відключень - пошкодження обладнання, внаслідок чого енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх споживачів.
"У частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків. Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів", - йдеться у повідомленні.
З графіками відключення можна ознайомитися на сайті.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.04
Купівля 38.04Продаж 38.78
-
EUR
Купівля 40.03Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе