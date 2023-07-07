Симулятори F-16 від Чехії допоможуть скоротити курс навчання українців, - головред Defense Express Катков
Будь-яка допомога, зокрема симулятори від Чехії, допоможе ознайомитися з тим, що таке літак F-16 - як ним керувати та які можливості існують
Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.
"Важливий момент в тому, що Чехія купила симулятори спеціально для нас, бо вона не експлуатує F-16. У неї в лізингу шведські Gripen. Який клас цих симуляторів - окреме питання. Вони є різного класу якості та передачі реалістичності", - додав він.
За словами експерта, будь-яка допомога допоможе ознайомитися з тим, що таке F-16 - як ним керувати, які можливості існують.
"Це, звісно, допоможе скоротити курс навчання. Тут важливий аспект, хто буде інструктором - напевно буде йти мова, що певні фахівці приїдуть для навчання. Велика кількість питань, як це буде. Вочевидь поки навчання українських пілотів станом на зараз не почалось", - підсумував Катков.
- Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, що країна візьме участь у підготовці українських пілотів, зокрема й на винищувачах F-16. Також країна передасть симулятори, аби пілоти могли тренуватися в Україні.
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