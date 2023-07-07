Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

"Важливий момент в тому, що Чехія купила симулятори спеціально для нас, бо вона не експлуатує F-16. У неї в лізингу шведські Gripen. Який клас цих симуляторів - окреме питання. Вони є різного класу якості та передачі реалістичності", - додав він.

За словами експерта, будь-яка допомога допоможе ознайомитися з тим, що таке F-16 - як ним керувати, які можливості існують.

"Це, звісно, допоможе скоротити курс навчання. Тут важливий аспект, хто буде інструктором - напевно буде йти мова, що певні фахівці приїдуть для навчання. Велика кількість питань, як це буде. Вочевидь поки навчання українських пілотів станом на зараз не почалось", - підсумував Катков.