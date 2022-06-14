Син мільярдера Воррена Баффета передав для потреб ЗСУ майже $3 млн

Про це Говард Баффет повідомив під час інтерв’ю американському каналу CNBC, інформує "Мілітарний".

Благодійні кошти переказали на американську організацію “Spirit of America”, що підтримує українців, які захищають батьківщину від російської агресії. Ця компанія надішле в Україну 9 автобусів на потреби територіальної оборони України (ТрО). Також за ці кошти закуплять 375 новітніх травматологічних комплектів для військових Збройних Сил України на передовій.

В інтерв’ю на американському каналі CNBC Говард Баффет закликав підтримувати Україну:

"Я ніколи не бачив нічого подібного у моєму житті. Мільйони біженців намагаються залишити країну, і це надзвичайно складна ситуація для цієї країни. Я вважаю, ми маємо підтримувати Україну в цій боротьбі. Це дуже важка боротьба для них", – сказав Баффет молодший.

Говард – син мільярдера Воррена Баффета. Він очолює фундацію "Howard G. Buffett Foundation" та є директором міжнародного конгломерату Berkshire Hathaway. Робота "Howard G. Buffett Foundation" спрямована на питання військових конфліктів, харчової безпеки та боротьби з торгівлею людьми.

Минулого тижня Говард Баффет відвідував Україну. 8 червня, він зустрівся із президентом України. Володимир Зеленський закликав Баффета інвестувати в Україну. Зокрема запропонував йому долучитися до проєкту з відновлення зрошувальних систем в Одеській області, розмінування в країні та до реформи шкільного харчування.

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