Синєгубов припустив можливість поновлення очного навчання у школах деяких районів Харківщини
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов припустив можливість поновлення очного навчання у школах деяких районів області з 1 вересня, якщо це буде безпечно
Про це він написав 6 червня у Telegram.
"Якщо безпекова ситуація дозволятиме, з вересня цього року у деяких районах Харківщини можливе відновлення очного навчання у школах... Зараз розглядаємо питання можливості відновлення навчання у Лозівському та Красноградському районах та північній частині Богодухівського", - повідомив Синєгубов.
"Опрацьовуємо кілька варіантів можливої роботи закладів освіти. Один із них – відкриття тільки опорних шкіл. У будь-якому разі, усі вибрані школи будуть облаштовані укриттями, що відповідають нормам безпеки", - додав чиновник.
За його словами, остаточне рішення буде ухвалюватися напередодні нового навчального року з урахуванням усіх ризиків.
"Наші діти потребують соціалізації та повноцінної шкільної освіти. Але найголовніше – це безпека наших дітей", - резюмував Синєгубов.
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