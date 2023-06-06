Про це він написав 6 червня у Telegram.

"Якщо безпекова ситуація дозволятиме, з вересня цього року у деяких районах Харківщини можливе відновлення очного навчання у школах... Зараз розглядаємо питання можливості відновлення навчання у Лозівському та Красноградському районах та північній частині Богодухівського", - повідомив Синєгубов.

"Опрацьовуємо кілька варіантів можливої роботи закладів освіти. Один із них – відкриття тільки опорних шкіл. У будь-якому разі, усі вибрані школи будуть облаштовані укриттями, що відповідають нормам безпеки", - додав чиновник.

За його словами, остаточне рішення буде ухвалюватися напередодні нового навчального року з урахуванням усіх ризиків.

"Наші діти потребують соціалізації та повноцінної шкільної освіти. Але найголовніше – це безпека наших дітей", - резюмував Синєгубов.