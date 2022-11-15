Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у telegram.

"Отже, цей день прийшов. Листопад нарешті вирішив надати свій сезонний майданчик для зустрічі на високому рівні вологого атмосферного фронту та холодної повітряної маси. А поєднання вологості та холодного повітря переводить дощ у мокрий сніг, що логічно й зрозуміло", - написала Наталка Діденко.

За її словами, 16 листопада на півночі та північному сході України є ймовірність мокрого снігу. Загалом переважатиме дощ, проте при наближенні температури повітря до нижчих градусів ймовірна "зимова фаза опадів".

Опади пройдуть у західних областях України, у північних, в другій половині у центральній частині, на Харківщині та Одещині. На Луганщині, Донеччині, у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму в середу - без істотних опадів.

У Києві 16 листопада очікується холодна волога погода з температурою повітря близько +5 градусів. Пройде дощ, ввечері можливий мокрий сніг.

"Надалі температура повітря знижуватиметься і до кінця тижня побільшає "мінусів", - попередила Наталка Діденко.

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