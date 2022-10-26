Синоптик Наталка Діденко пообіцяла осінню погоду зі "спокійним сценарієм"
У четверг, 27 жовтня, в Україні збережеться комофртна температура повітря та пройдуть короткочасні дощі
Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко написала у telegram.
"У четвер в Україні - осінь, якщо хто забув і скаржиться то на дощ, то на хмари, то на +12 градусів. Так, ці чудові +12 і навіть +14, і навіть на півдні +17 градусів будуть ще й завтра, 27 жовтня. І дощі ймовірні - щоправда, місцями, переважно невеликі, часом як мряка чи просто з темно-перламутровою низькою хмарністю", - написала Наталка Діденко.
Вона додала, що в західних областях дощів взагалі завтра не буде - лише мінлива хмарність із сонячними проясненнями і поривчастий північно-західний вітер.
У Києві у четвер температура повітря становитиме +12 градусів, по відчуттях буде трохи холодніше, через вітер. Очікується вологий, з незначним дощем, день.
"Надалі погода в Україні за спокійним сценарієм - вогко, тумани, все більше жовто-рудої палітри на землі й тротуарах, не холодно", - пообіцяла Наталка Діденко.
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