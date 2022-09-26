Синоптик Наталка Діденко пообіцяла українцям майже літню погоду
У вівторок 27 вересня у більшості областей України очікується тепла, але дощова погода
Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у telegram.
"Літо, майже літо, прийде завтра в Україну. У південній частині 27 вересня очікується +20+26 градусів. У східних областях +18+21 градус. У центральних областях передбачається +15+20 градусів. У північних та західних областях повітря буде свіжішим, +12+16 градусів", - написала Наталка Діденко.
Вона додала, що атмосферні фронти зумовлять завтра періодичні дощі в більшості областей України. У Києві очікується дощ та прохолодна погода з максимальною температурою повітря +13,+14 градусів.
"Надалі буде тепліше, загалом тиждень відзначиться комфортною температурою повітря та навіть можна сподіватися на сонячні прояснення серед локальних дощів та красиве небо з неймовірно красивими осінніми хмарами та веселками", - пообіцяла Наталка Діденко.
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