Синоптик Наталка Діденко попередила про мокрий сніг, заморозки й тумани 22 вересня
В Україні 22 вересня втримається холодна погода, у деяких регіонах навіть будуть заморозки та сніг
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Завтра приходить до нас астрономічна осінь. 22 вересня - день осіннього рівнодення.
Завтра у денні години очікується +6°C…+12°C, лише на Півдні, Донеччині та Луганщині трохи вище, +10°C…+14°C.
Вночі ще холодніше, +1°C…+6°C.
При проясненнях можливі заморозки на грунті (окрім Півдня, Сходу та Закарпаття).
"Але при проясненнях. Якщо буде щільна хмарність, то ймовірність заморозків суттєво зменшується", - повідомила пані Діденко.
У Карпатах вже було нижче нуля і буде. І саме через таку низьку температуру повітря в Карпатах очікується мокрий сніг.
У середу помірні дощі пройдуть в західних областях (в Карпатах з мокрим снігом), на решті території України також буде підвищена вологість повітря, або невеликий періодичний дощ, або тумани.
У Києві 22 вересня буде знову хмарно, вогко, невеликий дощ,. Холодна погода триватиме, вдень +7°C…+9°C.
Потепліє в Україні ближче до вихідних і наступний тиждень ще порадує і сонечком, і високими градусами.
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