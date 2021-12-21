Синоптик Наталка Діденко попередила про мороз і ожеледицю та спрогнозувала подальше потепління
В Україні в ніч на 22 грудня температура повітря становитиме -8...-14°C, на півночі та сході країни - місцями до -17°C
Про це повідомила у Telegram синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко.
"Арктичне повітря міцно вчепиться за всю нашу територію. Вкупі із ожеледицею", - зазначила пані Діденко.
Вдень 22 грудня температура становитиме -5...-12°C, у західних областях і у південній частині країни вдень очікується -1...-5°C.
Також синоптик попередила про північно-західний вітер, який часом буде рвучким.
Значних опадів 22 грудня в Україні не передбачається.
У Києві в ніч на 22 грудня буде до -12°C, на околицях до -14°C, вдень - близько -8°C. Істотних опадів у столиці не очікується, на дорогах буде ожеледиця.
З 24 грудня синоптик прогнозує потепління.
"Морозне арктичне повітря протримається в Україні до п'ятниці, потім градуси поповзуть угору, вихідними - аж до відлиги та навіть невеликих "плюсів". Потепління прийде з мокрим снігом і дощем", - розповіла пані Діденко.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.11
Купівля 27.11Продаж 27.34
-
EUR
Купівля 30.5Продаж 30.9
- Актуальне
- Важливе