Синоптик Наталка Діденко попередила про мороз і ожеледицю та спрогнозувала подальше потепління

Про це повідомила у Telegram синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко.



"Арктичне повітря міцно вчепиться за всю нашу територію. Вкупі із ожеледицею", - зазначила пані Діденко.



Вдень 22 грудня температура становитиме -5...-12°C, у західних областях і у південній частині країни вдень очікується -1...-5°C.



Також синоптик попередила про північно-західний вітер, який часом буде рвучким.



Значних опадів 22 грудня в Україні не передбачається.



У Києві в ніч на 22 грудня буде до -12°C, на околицях до -14°C, вдень - близько -8°C. Істотних опадів у столиці не очікується, на дорогах буде ожеледиця.



З 24 грудня синоптик прогнозує потепління.



"Морозне арктичне повітря протримається в Україні до п'ятниці, потім градуси поповзуть угору, вихідними - аж до відлиги та навіть невеликих "плюсів". Потепління прийде з мокрим снігом і дощем", - розповіла пані Діденко.