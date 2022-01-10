Синоптик Наталка Діденко попередила про морози до -18 °C та ожеледицю

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.



Похолодання розпочнеться з вівторка, 11 січня.



"Температура повітря протягом дня вівторка становитиме -2...-6°C, на Сході від -3°C до +2°C, у південній частині близько нуля, в Криму до +3...+5°C", - написала пані Діденко.



Буде також північний рвучкий вітер та опади у деяких областях - сніг у Карпатах та на Сході України. У інших регіонах опади не очікуються.







Пані Діденко попереджає, що через похолодання буде ожеледиця.



У Києві 11 січня сніг не йтиме, температура вночі сягне -5°C, а у вівторок вдень буде -4°C.



"А впродовж 12-14 січня у нічні години може врізати до -12°C...-17°C", - написала синоптик.



Уже 14 січня та протягом вихідних 15-16 січня в Україну прийде чергове потепління та можлива відлига.





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