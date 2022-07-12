Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook.

"Завтра атмосфера захотіла трохи нас полякати забобонами. Через 13 число. Погляньте! 13 липня у Києві, хоча й короткочасно, проте погода очікується, м'яко кажучи, некомфортною. Близькість циклону спровокує дощі. Південно-західний вітер посилиться до штормових поривів. Похолодає до +16+19 градусів. Але ми забобонам не піддаємося, лише прохання до метеопатів уже сьогодні якось повпливати позитивно на свою голову і судини", - написала Наталка Діденко.

Вона додала, що в західних областях у середу очікуються помірні дощі, низька температура повітря, в межах +17+22 градусів. На Закарпатті буде тепліше, до +23+25 градусів. На високогір'ї Карпат дуже холодно: вночі +3+7, вдень +5+11 градусів.

У північних областях - завтра помірні дощі, подекуди грози, сильний вітер, +16+22 градуси.

У центральній частині - спочатку сухо, вдень у середу дощі з'являться на Вінниччині, а ввечері опади можливі по всьому Центру, проте короткі та невеликі. Протягом дня +20+24 градуси, у Дніпрі до +26 градусів, на Вінниччині +18+20 градусів.

У східних областях завтра пануватиме суха сонячна погода, температура повітря становитиме +25+28 градусів.

У південній частині України більша частина доби 13 липня буде з сухою погодою, лише завтра ввечері короткочасні дощ пройдуть в Одеській та Миколаївській областях. Повітря прогріється до +25+28 градусів.

"Для тих, хто цікавиться - завтра ще й очікуються магнітні бурі. Найближча синоптична перспектива - вже у четвер дощі припинятимуться, сонечко переможе, температура повітря згадає, що зараз - середина літа, потепліє", - пообіцяла Наталка Діденко.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb