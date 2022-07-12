Синоптик Наталка Діденко попередила про похолодання та дощі
У середу, 13 липня, в Україні температура повітря подекуди опуститься до +16 +19 градусів
Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook.
"Завтра атмосфера захотіла трохи нас полякати забобонами. Через 13 число. Погляньте! 13 липня у Києві, хоча й короткочасно, проте погода очікується, м'яко кажучи, некомфортною. Близькість циклону спровокує дощі. Південно-західний вітер посилиться до штормових поривів. Похолодає до +16+19 градусів. Але ми забобонам не піддаємося, лише прохання до метеопатів уже сьогодні якось повпливати позитивно на свою голову і судини", - написала Наталка Діденко.
Вона додала, що в західних областях у середу очікуються помірні дощі, низька температура повітря, в межах +17+22 градусів. На Закарпатті буде тепліше, до +23+25 градусів. На високогір'ї Карпат дуже холодно: вночі +3+7, вдень +5+11 градусів.
У північних областях - завтра помірні дощі, подекуди грози, сильний вітер, +16+22 градуси.
У центральній частині - спочатку сухо, вдень у середу дощі з'являться на Вінниччині, а ввечері опади можливі по всьому Центру, проте короткі та невеликі. Протягом дня +20+24 градуси, у Дніпрі до +26 градусів, на Вінниччині +18+20 градусів.
У східних областях завтра пануватиме суха сонячна погода, температура повітря становитиме +25+28 градусів.
У південній частині України більша частина доби 13 липня буде з сухою погодою, лише завтра ввечері короткочасні дощ пройдуть в Одеській та Миколаївській областях. Повітря прогріється до +25+28 градусів.
"Для тих, хто цікавиться - завтра ще й очікуються магнітні бурі. Найближча синоптична перспектива - вже у четвер дощі припинятимуться, сонечко переможе, температура повітря згадає, що зараз - середина літа, потепліє", - пообіцяла Наталка Діденко.
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