Синоптик Наталка Діденко попередила про сильні снігопади

Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook.

За її словами, 9 січня, в західних, північних та центральних областях України йтиме сніг та мокрий сніг. У Центрі сніг переходитиме у дощ.

"Можливі сильні опади! Відповідно: налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, можлива ожеледь. Вдень у західних областях опади припинятимуться. На Півдні та Сході України у неділю - нічого суттєвого, максимум подекуди незначні опади", - написала Наталка Діденко.

Температура повітря в більшості областей України вночі -2...-6 градусів, завтра вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, у південній частині +3...+8 градусів.

"Кияни! Перевірте у ваших автомобілях наявність лопати - завтра очікується сніг, мокрий сніг. Опади можуть бути серйозними, багато! Плюс - налипання мокрого снігу, "каша", ожеледиця на дорогах та тротуарах", - попередила Наталка Діденко.

Найближчої ночі в столиці -2...-4 градуси, вдень у неділю очікується 0...-1 градус.

Також синоптик зазначила, що перша половина наступного тижня принесе в Україну істотні морози.

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