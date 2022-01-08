Синоптик Наталка Діденко попередила про сильні снігопади
У неділю, 9 січня, в західних, північних та центральних областях України очікуються снігопади
Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook.
За її словами, 9 січня, в західних, північних та центральних областях України йтиме сніг та мокрий сніг. У Центрі сніг переходитиме у дощ.
"Можливі сильні опади! Відповідно: налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, можлива ожеледь. Вдень у західних областях опади припинятимуться. На Півдні та Сході України у неділю - нічого суттєвого, максимум подекуди незначні опади", - написала Наталка Діденко.
Температура повітря в більшості областей України вночі -2...-6 градусів, завтра вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, у південній частині +3...+8 градусів.
"Кияни! Перевірте у ваших автомобілях наявність лопати - завтра очікується сніг, мокрий сніг. Опади можуть бути серйозними, багато! Плюс - налипання мокрого снігу, "каша", ожеледиця на дорогах та тротуарах", - попередила Наталка Діденко.
Найближчої ночі в столиці -2...-4 градуси, вдень у неділю очікується 0...-1 градус.
Також синоптик зазначила, що перша половина наступного тижня принесе в Україну істотні морози.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.36
Купівля 27.36Продаж 27.65
-
EUR
Купівля 30.77Продаж 31.28
- Актуальне
- Важливе