Синоптик Наталка Діденко попередила про сильний вітер та хуртовини

Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook.

За її словами, у понеділок та вівторок до України повернеться сильний вітер.

"Раптом хто засумував за сильним вітром - 17-18 січня знову гудітиме, ганятиме, досягатиме штормових поривів! У Карпатах, на високогір'ї - значно сильніший!

Обережно!!! Буде він, вітер, західним з переходом на північно-західний.

Вітер принесе холодний атмосферний фронт, пов'язаний із північно-західним циклонічним масивом", - написала Наталка Діденко.

Вона зазначила, що в зоні фронту випадатиме сніг, мокрий сніг, спостерігатимуться хуртовини.

"Опади завтра ймовірні скрізь в Україні, спочатку на Заході, потім, разом із фронтом, сніг потягнеться поступово повсюди. Хіба що у південній частині буде більше прояснень, аніж опадів. Температура повітря протягом дня понеділка коливатиметься поблизу нуля, на Півдні передбачається +3...+7 градусів. Кияни! Завтра-післязавтра знову - сильний штормовий вітер. Одягніться на роботу щільніше. Якщо збираєтесь не брати автомобіль, передивіться ще сьогодні, де він стоїть, щоб не впало на нього нічого важкого", - закликала Наталка Діденко.

Вона додала, що у Києві у понеділок очікується сніг, мокрий сніг, можлива хуртовина.

"Найближчої ночі очікується до -3 градусів, слизько, завтра вдень буде близько нуля.

18-го січня у Києві похолодає на кілька градусів, сильний вітер втримається.

Зима, видно, випила трохи зайвого, свята ж! - бушує, стрибає, жбурляється атмосферним тиском, снігом, градусами та швидкістю вітру.

Головне, що попереджає", - резюмувала Наталка Діденко.

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