Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у telegram.

"Циклони, атмосферні фронти, дощі, навіть зливи, мокрий сніг, дика ожеледиця, сильний вітер і тут же - непроникний туман. Наш сьогоднішній циклон Birgit завтра вже помчить на північ, проте погода сухішою не стане. Бо нова компанія атмосферних фронтів організує в Україні 12 грудня знову мокрий сніг та дощ", - написала Наталка Діденко.

За її словами, у понеділок в Україні пануватиме волога погода з періодичними опадами. на дорогах - ожеледиця.

Вдень на заході, частині півночі та на Вінниччині опади стихнуть, лише в Карпатах очікується сніг. 12 грудня похолоднішає у західних, північних областях та на Вінниччині: -1-4 градуси. На сході, в більшості центральних областей та на Сумщині, а також у південній частині ще тепло, +3+9, місцями до +9+12 градусів, в Криму до +15 градусів.

У Києві в понеділок температура повітря знизиться до нуля, дощ з туманом перейдуть у мокрий сніг, видимість залишатиметься низькою через туман.

Опади в Києві більш ймовірні найближчої ночі та завтра вранці, вдень вони мають припинитися.

12 грудня ніч у столиці буде теплою, до +3 градусів, а вдень похолодає до 0, -1 градуса.

Наталка Діденко додала, що надалі скрізь в Україні похолоднішає.

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