Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в телеграмі.

На Сході України температура повітря сягне до +34...+37 °C. На Півдні й у центральних областях синоптик обіцяє +29...+34 °C, а на Вінниччині - +28 °C. На Півночі країни слід чекати на +26...+30 °C, а на Сумщині - до +32 °C. У західній частині України температура повітря становитиме +24...+28 °C.

У ніч на 14 серпня й уранці дощі з грозами накриють усю країну, крім східної частини та північного сходу. Удень вони йтимуть у Карпатах і навколишніх районах, місцями - на півдня, на Херсонщині будуть зливи. Увечері 14 серпня опади охоплять майже всі західні області, а також Житомирщину та Київщину. На решті території країни буде суха погода.

Наталка Діденко зауважила, що за кілька хвилин сформована купчаста хмара може спричинити на відносно невеликій ділянці сильну зливу, грозу, град і шквал.

У Києві дощі найімовірніші в ніч на 14 серпня й увечері. Удень сильних опадів не буде. Температура повітря сягатиме близько +30 °C.

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