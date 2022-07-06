Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook.

За її словами, спека, що панувала в усій Україні, поступово відступає, і вже сьогодні в західних областях подекуди спостерігається температура +16+19 градусів.

"7 липня спека відступатиме й далі - не лише в західних, а й у північних та значній частині центральних областей дихати вже буде можна на повні груди за температури повітря +22+28 градусів", - пообіцяла Наталка Діденко.

Вона додала, що Схід, Південь України та Дніпропетровщина все ще належатимуть спекотній погоді, +30+35 градусів. Дощі з грозами у четвер більш ймовірні у північних, місцями центральних областях, на Одещині та Миколаївщині. На решті території - суха спекотна погода.

"Щоправда, опади будуть вкрай нерівномірними - десь лине добряче, десь прошелестить кількома краплями. Але все ж температурні контрасти в зоні атмосферного фронту значні - від +16 до +34 градусів, тому при грозах можливі сильні зливи, град та пориви вітру до шквального. Обережні будьте!" - попередила Наталка Діденко.

У Києві завтра очікується комфортна температура повітря. Спека на Івана послабне до +24 градусів. Дощ з грозою очікується у столиці найближчої ночі та завтра вранці. Вдень у четвер ймовірність злив менша.

"Надалі температурний фон у багатьох областях України передбачається милосердним, комфортним, на Півдні та Сході послаблення спеки можливе з 10-11 липня. Літо триває і тому спекотна погода ще повертатиметься до нас. Сприймаємо все спокійно, не літаємо наївно високо в небі - це професійні пріоритети хмарності, метеорологічних явищ та наших захисників", - закликала Наталка Діденко.

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