Синоптик Наталка Діденко попередила, що до України повертаються морози

Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook.

За її словами, понеділок буде в Україні морозним - найближчої ночі очікується -7...-14 градусів, завтра вдень -4...-8 градусів.

"На дорогах ожеледиця штовхатиметься і пхатиметься. Давайте їй здачі неслизьким зручним взуттям! Сніг 24 січня випадатиме на Сході, в Центрі та на Півдні України. Північ та Захід - без істотних опадів, хіба в Карпатах щось потрусить часом.



У Києві понеділок щипатиме за носа й щоки, вдень до -5...-7 градусів. Одягайтеся тепло", - написала Наталка Діденко.

Вона додала, що потепління прийде в Україну з другої половини тижня, починаючи із західних та північних областей.

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