Синоптик Наталка Діденко попередила, що до України повертаються морози
У ніч проти понеділка, 24 січня, в Україні очікується -7...-14 градусів морозу
Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook.
За її словами, понеділок буде в Україні морозним - найближчої ночі очікується -7...-14 градусів, завтра вдень -4...-8 градусів.
"На дорогах ожеледиця штовхатиметься і пхатиметься. Давайте їй здачі неслизьким зручним взуттям! Сніг 24 січня випадатиме на Сході, в Центрі та на Півдні України. Північ та Захід - без істотних опадів, хіба в Карпатах щось потрусить часом.
У Києві понеділок щипатиме за носа й щоки, вдень до -5...-7 градусів. Одягайтеся тепло", - написала Наталка Діденко.
Вона додала, що потепління прийде в Україну з другої половини тижня, починаючи із західних та північних областей.
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