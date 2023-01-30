Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко написала у telegram.

"Січень завершується в Україні яснішими проявами зимової погоди. Вже йде сніг на заході України, до вечора просунеться далі, до північних областей. Завтра, 31-го січня, атмосферні фронти зумовлять періодичні опади у вигляді снігу та мокрого снігу практично повсюди в Україні.

Це не означає цілодобовий сніг та снігові кучугури, бо опади передбачаються періодично, чергуватимуться із поясненнями", - написала Наталка Діденко.

Вона пояснила, що виділити якийсь конкретний район із тривалим снігом чи зовсім без опадів - малоймовірно. Однак 31 січня скрізь переважатиме волога погода. Вітер південно-західний та західний, помірний, у західних областях та на півночі можливі пориви до 14-18 м за сек. Температура повітря залишається в теперішніх межах, протягом дня від 2 морозу до 3 тепла.

"У Києві січень завершить своє перебування сніжком, ожеледицею, нічним незначним морозом та денним +1+3 градуси. Січень завершується, проте зима ще нікуди не йде. Ще будуть й сніг, й морози. Після 4 лютого в Україну поступово заходитиме холодніша повітряна маса", - спрогнозувала Наталка Діденко.

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