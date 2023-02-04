Синоптик Наталка Діденко попередила, що до України йдуть морози до 12 градусів
У ніч проти 5 лютого в Україні очікуються морози, подекуди температура повітря опуститься нижче мінус 12 градусів
Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook.
За її словами, 5 лютого, Україна належатиме примежевій області циклонів та антициклонів, тому погода буде неоднорідна.
"Подекуди випадатиме сніг, переважно невеликий, у західних областях до помірного.
У центральних областях, на південному сході без істотних опадів. Вітер в Україні північного та північно-східного напрямків, помірний, через протистояння атмосферних антиподів може бути рвучким, до сильних поривів", - написала Наталка Діденко.
Вона додала, що найближчої ночі подекуди очікується -6-12 градусів, завтра вдень -2-5 градусів.
У Києві 5 лютого пройде сніг, переважно невеликий. На дорогах ожеледиця. Вночі до -5-7 градусів, вдень -2-4 градуси.
"На тижні буде морозно, але без перебільшення. Зима - елегантна", - підсумувала Наталка Діденко.
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