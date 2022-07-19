Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook.

За її словами найгарячіші синоптичні події розгортаються зараз в Західній Європі.

"Сьогодні, 19 липня, у Парижі ймовірно до +40 градусів. Завтра, 20 липня, основний ареал спеки переміститься на Німеччину, охопить значну частину Центральної Європи. Південна Європа, традиційно, також буде дуже розпеченою", - написала Наталка Діденко.

Вона додала, що спекотне повітря у середу, трохи дихне й на нас.

"Не таке аж пекуче, але до +30 градусів ймовірно 20 липня у західних областях України, окрім Волині та Рівненщини, де повітря очікується трохи свіжіше, та на південному заході", - спрогнозувала Наталка Діденко.

Вона пообіцяла, що у північних областях буде комфортно, +20+26 градусів. У східних, центральних областях та на Півдні України передбачається +25+29 градусів.Більша частина України належатиме завтра сухому повітрю, буде багато сонця. Проте на Чернігівщині, Сумщині, а ввечері у середу ще й на Харківщині та Полтавщині хвіст атмосферного фронту лине періодичними грозовими дощами.

У Києві 20-го липня стане тепліше, очікується вдень до +24, +25 градусів.

"Якийсь серйозний дощ у столиці завтра - навряд, хіба що якусь вологу закине від Чернігівщини", - підсумувала Наталка Діденко.

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