Синоптик Наталка Діденко попередила українців про дощі 23 жовтня
В Україні 23 жовтня слід чекати на хмарну та дощову погоду та +16 °C
Про це розповіла синоптик Наталка Діденко в телеграмі.
У ніч на 23 жовтня й уранці дощі накриютть західні області а вдень перемістяться на Північ, Центр і Південь України. Увечері 23 жовтня опади прийдуть і на Схід країни. У другій половині дня в західних, північних, частині центральних областей і на Одещині суттєвих опадів не буде. Із Заходу в східному напрямку до України насуватиметься хмарна погода.
Температура повітря 23 жовтня коливатиметься в межах +10...+14 °C. У західній і південній частинах України, за прогнозом Наталки Діденко, буде найтепліше - +14...+18 °C, а на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині та Харківщині +8...+12 °C.
У Києві 23 жовтня слід чекати вологу та дощову погоду. Температура повітря становитиме +11...+12 °C, а 24 жовтня сягне до +14...+16 °C.
Також Наталка Діденко зауважила, що найближчим часом Україну не накриє сильний холод. Упродовж тижня ймовірні періодичні дощі.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.94
Купівля 39.94Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 38.27Продаж 39.37
- Актуальне
- Важливе