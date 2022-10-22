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Синоптик Наталка Діденко попередила українців про дощі 23 жовтня

22 жовтня, 2022 субота
14:10
Суспільство Наталка Діденко

В Україні 23 жовтня слід чекати на хмарну та дощову погоду та +16 °C

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко в телеграмі.

У ніч на 23 жовтня й уранці дощі накриютть західні області а вдень перемістяться на Північ, Центр і Південь України. Увечері 23 жовтня опади прийдуть і на Схід країни. У другій половині дня в західних, північних, частині центральних областей і на Одещині суттєвих опадів не буде. Із Заходу в східному напрямку до України насуватиметься хмарна погода.

Температура повітря 23 жовтня коливатиметься в межах +10...+14 °C. У західній і південній частинах України, за прогнозом Наталки Діденко, буде найтепліше - +14...+18 °C, а на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині та Харківщині +8...+12 °C.

У Києві 23 жовтня слід чекати вологу та дощову погоду. Температура повітря становитиме +11...+12 °C, а 24 жовтня сягне до +14...+16 °C.

Також Наталка Діденко зауважила, що найближчим часом Україну не накриє сильний холод. Упродовж тижня ймовірні періодичні дощі.

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