Синоптик Наталка Діденко попередила українців про поривчастий вітер і потепління
До кінця першого тижня листопада погода зміниться з теплої та вітряної до прохолодної
Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у Facebook.
За її словами, найсильніші пориви з півдня та південного сходу спостерігатимуться на Півночі України, в західній частині та багатьох центральних областях.
"Тому дуже уважно обирайте місце для паркування машини, уникайте погомоніти з сусідкою під красивим білбордом із черговим рум'яним страждальцем за долю народу, глянцеві дороги та закутуйтесь щільніше", - написала Наталка Діденко.
Дощів завтра, 4 листопада, в більшості областей практично не буде, за винятком крайнього заходу України.
Теплою втримається погода у п'ятницю, похолоднішає на Півночі, Заході протягом суботи-неділі, 6-7 листопада.
У Києві завтра, у четвер, дощу не очікується. Буде вітряно та досить тепло, до +12+14°C. У п'ятницю в столиці потепліє до +16°C. На вихідних кияни знову відчують, як стовпчики термометрів опустяться на кілька градусів вниз - буде колюче різке прохолодне повітря.
У понеділок, 8-го листопада, знову потеплішає, а 9 та 10 листопада стане прохолодніше.
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