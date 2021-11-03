Синоптик Наталка Діденко попередила українців про поривчастий вітер і потепління

Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у Facebook.



За її словами, найсильніші пориви з півдня та південного сходу спостерігатимуться на Півночі України, в західній частині та багатьох центральних областях.



"Тому дуже уважно обирайте місце для паркування машини, уникайте погомоніти з сусідкою під красивим білбордом із черговим рум'яним страждальцем за долю народу, глянцеві дороги та закутуйтесь щільніше", - написала Наталка Діденко.



Дощів завтра, 4 листопада, в більшості областей практично не буде, за винятком крайнього заходу України.



Теплою втримається погода у п'ятницю, похолоднішає на Півночі, Заході протягом суботи-неділі, 6-7 листопада.



У Києві завтра, у четвер, дощу не очікується. Буде вітряно та досить тепло, до +12+14°C. У п'ятницю в столиці потепліє до +16°C. На вихідних кияни знову відчують, як стовпчики термометрів опустяться на кілька градусів вниз - буде колюче різке прохолодне повітря.



У понеділок, 8-го листопада, знову потеплішає, а 9 та 10 листопада стане прохолодніше.

