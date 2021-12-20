Синоптик Наталка Діденко попередила українців про суттєве похолодання й ожеледицю 21 грудня
21 грудня в Україну прийдуть морози, ожеледиця та сніг
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
У вівторок, 20 грудня, по всій території України денна температура повітря знизиться до -3...-9, а на Сумщині та Чернігівщині - до -9...-12°C.
Протягом тижня мороз посилюватиметься, і вночі сягатиме -9...-16°C, іноді -18°C, а вдень -5...-12°C.
Також Наталка Діденко попереджає про ожеледицю, яка триватиме до березня.
Протягом 21 грудня в Україні варто чекати невеликого снігу.
У Києві синоптик обіцяє похолодання до -6...-10°C.
Морози й ожеледиця в країні протримаються до п'ятниці, а в кінці тижня очікуються потепління, відлига, мокрий сніг із дощем і сильний вітер.
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