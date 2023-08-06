Синоптик Наталка Діденко розказала, коли в Україні очікувати похолодання
Уже з понеділка, 7 серпня, в Україні потроху спадатиме сильна спека й очікуватиметься похолодання - найнижча температура пануватиме у західних та північних областях. Там же можливі дощі з грозами
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Так, у західних областях новий тиждень почнеться з найнижчою температурою серед усіх регіонів +18...+23 °C. На Житомирщині, Київщині, Чернігівщині та Сумщині буде трохи тепліше - +25...+31 °C.
У центральних областях, на Вінниччині, у Кропивницькому з районами та на Черкащині, пануватиме температура повітря +27...+29°C. А ось на Полтавщині та Дніпропетровщині поки триматиметься спека до +30...+35 °C.
У південних регіонах України традиційно найтепліше: на Одещині, Миколаївщині, в Криму триматиметься +29...+31 °C. А особливо пектиме ще на Херсонщині та Запоріжжі - там температура може досягати +32...+37 °C.
Надалі спека втримається ще кілька днів у східній частині України, але й там до кінця тижня стане легше дихати.
Де та з якою силою дощитиме
Дощі з грозами у західні та північні області України принесе у понеділок холодний атмосферний фронт, пов'язаний із балтійським циклоном Zacharias. Також місцями дощитиме в центрі та ввечері на Харківщині.
Крім цього, зливи, шквали вітру та град ймовірні через дуже значні температурні контрасти - перед фронтом +37 °C, за фронтом +18 °C.
Погода у столиці
У Києві з початку нового тижня спека припиниться. Температура повітря становитиме +27...+28 °C. Натомість спостерігатиметься сильний вітер.
Так, у столиці завтра атмосферний фронт зумовить зниження температури повітря та атмосферного тиску. Майже цілий день пройде дощ з грозою, місцями ймовірні сильні зливи, шквальне посилення вітру.
Синоптик Наталка Діденко застерігає, що різка зміна погоди може вплинути на самопочуття - може боліти голова та підніматися тиск. Також вона закликала не паркувати автівки під деревами.
- На ці вихідні Україну очікувала спекотна погода з температурою до +40 °C, грозами й сильним вітром. За прогнозами синоптика, найспекотніше було на півдні та сході країни
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