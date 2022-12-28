Синоптик Наталка Діденко розповіла, де 29 грудня можливі опади
Україна завтра належатиме області підвищеного атмосферного тиску, тому опадів переважно не передбачається
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
29 грудня Україну може зачепити на Півночі атмосферний фронт, який зумовить невеликий мокрий сніг чи дощ в окремих районах Чернігівщини, Сумщини та Київщини.
Температура повітря в Україні найближчої ночі опускатиметься до невеликих "мінусів", а вдень у четвер становитиме +3+7 градусів, на Півдні до +9 градусів, а на північному сході та східних областях буде найхолодніше, 0+3 градуси.
У Києві 29 грудня опади малоймовірні. Вночі 0, -2 градуси, вдень +1+3 градуси.
Надалі в Україні теплішатиме і вже вдень 1-го січня максимальна температура повітря становитиме +5+12 градусів, у східній частині +3+8 градусів.
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