Про це повідомила синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко.

"Завтра в Україні місцями тумани, особливо вночі та вранці. Дощі в середу періодично випадатимуть скрізь, лише майже не зачеплять північний схід. Температура повітря 28 вересня досить комфортна. протягом дня +13...+17 градусів, на півдні +19...+24 градуси", - розповіла Наталка Діденко.

У Києві 28 вересня очікується хмарна волога погода з дощем, більш ймовірним ввечері. Температура сягатиме максимум +17°C.

Також пані Діденко повідомила про майбутнє потепління.

"Найближчими днями потепліє, але не без дощів та туманів. Нормальна синоптична осінь, за букварем - вогкість, тумани, віруси, красивий кленовий листочок на дощовій шибці", - розповіла Наталка Діденко.

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