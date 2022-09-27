English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна Суспільство Синоптик Наталка Діденко розповіла, де в середу пройдуть дощі та коли чекати на потепління

Синоптик Наталка Діденко розповіла, де в середу пройдуть дощі та коли чекати на потепління

27 вересня, 2022 вiвторок
13:12
Суспільство Наталка Діденко

У середу, 28 вересня, в Україні очікуються тумани, майже по всій території країни, за винятком північного сходу, пройдуть дощі

Про це повідомила синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко.

"Завтра в Україні місцями тумани, особливо вночі та вранці. Дощі в середу періодично випадатимуть скрізь, лише майже не зачеплять північний схід. Температура повітря 28 вересня досить комфортна. протягом дня +13...+17 градусів, на півдні +19...+24 градуси", - розповіла Наталка Діденко.

У Києві 28 вересня очікується хмарна волога погода з дощем, більш ймовірним ввечері. Температура сягатиме максимум +17°C.

Також пані Діденко повідомила про майбутнє потепління.

"Найближчими днями потепліє, але не без дощів та туманів. Нормальна синоптична осінь, за букварем - вогкість, тумани, віруси, красивий кленовий листочок на дощовій шибці", - розповіла Наталка Діденко.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Прогноз погоди
Погода з Наталкою Діденко
погода в Україні
Читайте також:
F-16
Автор Антін Борковський
25 вересня, 2022 неділя
НАТО серйозно задумується про заміну українських винищувачів натівськими,  - дипломат Метью Брайза
Черга на кордоні Росії після оголошення мобілізації
26 вересня, 2022 понедiлок
Прикордонники отримали списки тих, кого мають мобілізувати. Їх не випускатимуть за кордон
осінь
26 вересня, 2022 понедiлок
Синоптик Наталка Діденко пообіцяла українцям майже літню погоду
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.89
    Купівля 40.89
    Продаж 41.84
  • EUR
    Купівля 39.35
    Продаж 40.52
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
27 вересня
13:16
Андрій Ярмоленко та Ендрю Робертсон (праворуч)
Україна - Шотландія: букмекери назвали фаворита матчу Ліги націй
12:40
Північний потік-2
Причиною пошкодження трубопроводів обох Північних потоків могла стати диверсія Росії, - Der Tagesspiegel
12:31
Ексклюзив
яйця
До середини зими або весни ціни на яйця стабілізуються, - член Української ради бізнесу
12:09
Снайпер. Білий Ворон
Фільм про російсько-українську війну "Снайпер. Білий Ворон" відтепер можна подивитись онлайн
12:05
Оновлено
Загарбники знову обстріляли Миколаїв
Миколаїв двічі за ніч на 27 вересня страждав від потужних обстрілів, пошкоджено 8 житлових будинків
12:02
Вбитий російський лейтенант
В Україні ліквідували полковника та трьох лейтенантів РФ, - офіцер ЗСУ Штефан
12:00
Олександр Усик, Олександр Караваєв та Андрій Ярмоленко (справа - наліво)
Усик "підсилив" збірну України перед грою проти Шотландії
11:49
Ексклюзив
прикордонник
Держприкордонна служба не випускає студентів і навіть дозволяє собі їх бити, - мама студента Надія Моравська
11:42
на фото: пожежа в Куп'янську
Росіяни вдарили ракетами по Куп'янську: поранено 5 людей, горіла церковна школа й господарча споруда
11:28
Ексклюзив
літак США
США можуть без використання ядерної зброї знищити армію РФ одним потужним ударом, - авіатор Хазан
11:23
Збірна України
Без капітана "Динамо": збірна України оприлюднила заявку на матч з Шотландією у Лізі націй
11:06
Роджер Вотерс отримав відповідь від Олени Зеленської
Вотерс з Pink Floyd послав Путіна, але не проти "захисту російськомовного населення" Криму та Донбасу
10:52
Супутникові фото черг на кордоні РФ та Грузії
На кордоні РФ з Грузією, куди вчора прямував БТР, розгорнуть мобілізаційний пункт. Супутникові фото ситуації на КПП Верхній Ларс
10:52
підозра
Планував приєднатися до бойового підрозділу кадировців і поширював прокремлівську пропаганду: на Черкащині викрили прихильника РФ
10:44
Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі відмовився від бою з Джошуа заради боксера, якого у Москві нокаутував Кличко
10:40
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют сьогодні: ціна на долар та євро в обмінниках
10:15
Медведєв переконаний, що країни НАТО "проковтнуть" ядерний удар по Україні
10:15
Ексклюзив
Іранські дрони, БПЛА
На території України є іранці, які контролюють використання окупантами дронів-камікадзе, - Згурець
09:57
Сергій Жадан
Жадан пояснив, чому не припиняє культурні проєкти в Харкові під час війни
09:57
Окупанти наказали провести приховану мобілізацію в Маріуполі
"Скоро здесь пол-России будет": перехоплена розмова окупанта з реакцією на мобілізацію
09:42
Кріштіану Роналду (праворуч)
Ліга націй: розклад матчів та трансляцій 27 вересня
09:34
Микола Княжицький
Син антиукраїнського негідника Балицького вступив у батальйон імені Судоплатова
09:29
Оновлено
Окупанти знов атакують
У Запоріжжі ворожі ракети поцілили в об’єкти інфраструктури, пошкоджено лінію електропередачі
09:22
Ексклюзив
Микола Княжицький
Це знущання з культури: влада збільшила бюджет на пропагандистські медіа втричі, а для Держкіно, УКФ й Інститут книги не передбачила, - Княжицький
09:20
Інфографіка
Трофейна техніка
За добу армія РФ втратила на війні в Україні 550 окупантів, 16 танків, 7 безпілотників і літак, - Генштаб ЗСУ
09:17
Путін
Путін може оголосити про приєднання окупованих територій України до РФ під час звернення до держдуми, - британська розвідка
09:05
Нафтопровід Colonial Pipeline
Вартість нафти зросла після різкого падіння до дев'ятимісячного мінімуму, - Reuters
08:49
Кременчук
На Полтавщині 27 вересня лунатимуть технічні вибухи на кар’єрах
08:45
Угорщина - Італія, Ліга націй
Ліга націй: Італія стала третім фіналістом турніру
08:40
росія прапор занепад
Запланована Кремлем анексія окупованої України може відбутися приблизно 1 жовтня, - ISW
08:33
поліція, злодій, наручники
У Польщі затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві нідерландського кримінального репортера
08:26
Втрати окупантів
Генштаб ЗСУ підтвердив успішне ураження противника в Херсоні й Мелітополі
08:20
Андрій Ярмоленко у матчі Шотландія - Україна, Ліга націй
Україна - Шотландія: де та коли дивитися вирішальний матч Ліги націй
08:19
Ексклюзив
ЛНР
Росіяни не хочуть втрачати ні метра Луганщини, - військовослужбовець ЗСУ
08:11
Донеччина, Торецьк
На Донеччині армія РФ за добу вбила трьох мирних жителів
08:01
ЗСУ
Протягом доби від вогневого впливу ворога постраждало понад 50 населених пунктів, ЗСУ відбили атаки біля 7 міст і сіл
07:56
Дніпропетровщина
Уночі окупанти випустили майже 90 снарядів по Дніпропетровщині: понівечені будинки, спортшкола і газогін
07:43
Netflix
Netflix будує власну ігрову студію у Фінляндії
07:28
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Що робити після ядерного вибуху та як уберегтися від великої дози радіації: поради від Сергія Згурця
07:12
окупант
Окупована частина Херсонщини закрита на в'їзд та виїзд, - Генштаб ЗСУ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV