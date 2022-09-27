Синоптик Наталка Діденко розповіла, де в середу пройдуть дощі та коли чекати на потепління
У середу, 28 вересня, в Україні очікуються тумани, майже по всій території країни, за винятком північного сходу, пройдуть дощі
Про це повідомила синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко.
"Завтра в Україні місцями тумани, особливо вночі та вранці. Дощі в середу періодично випадатимуть скрізь, лише майже не зачеплять північний схід. Температура повітря 28 вересня досить комфортна. протягом дня +13...+17 градусів, на півдні +19...+24 градуси", - розповіла Наталка Діденко.
У Києві 28 вересня очікується хмарна волога погода з дощем, більш ймовірним ввечері. Температура сягатиме максимум +17°C.
Також пані Діденко повідомила про майбутнє потепління.
"Найближчими днями потепліє, але не без дощів та туманів. Нормальна синоптична осінь, за букварем - вогкість, тумани, віруси, красивий кленовий листочок на дощовій шибці", - розповіла Наталка Діденко.
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