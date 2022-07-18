Синоптик Наталка Діденко розповіла, де в Україні чекати на дощі з грозами
У вівторок, 19 липня, в Україні очікується суха сонячна погода, лише у північних областях та Києві очікуються дощі з грозами
Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook.
За її словами, в Україні повітря очікується завтра свіжим, повітряна маса повсюди - помірно тепла, впродовж дня +20+25 градусів, у південній частині та на Закарпатті +25+28 градусів.
"Антициклон зумовить суху сонячну погоду в більшості областей України, лише хвостики північних атмосферних фронтів черкнуть по нашим північним областям - тому там місцями очікуються дощі з грозами", - написала Наталка Діденко.
Вона додала, що у Києві 19 липня температура повітря коливатиметься в межах +22 +23 градусів. "Вдень у вівторок збільшиться хмарність, пройде невеликий дощ та гримне місцями гроза. Поки що в Україні переважатиме помірно тепла погода, в другій половині тижня градуси підвищаться. На тижні дощів буде обмаль, якщо взагалі вони з'являться", - підсумувала Наталка Діденко.
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