Синоптик Наталка Діденко розповіла, де в Україні минеться без дощів на Іллю
У вівторок, 2 серпня, майже по всій Україні пройдуть дощі, лише у західних областях минеться без опадів
Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook.
"2 серпня - Іллі. Цей день, зазвичай, існує, як нагадування про вже ближчу осінь. На Іллю в Україні буде тепла, проте не спекотна, погода: протягом дня +24+29 градусів, на Півдні хіба десь підскочить до +30 градусів. А найближчої ночі очікується +14+19, у південній частині до +20 градусів", - написала Наталка Діденко.
Вона додала, що дощі через діяльність циклону йтимуть у вівторок періодично майже повсюди в Україні. Лише в західних областях істотні опади завтра малоймовірні.
У Києві - місцями дощ, гроза. Максимальна температура повітря передбачається комфортною, близько +26 градусів.
"Температура води в Дніпрі та навколишніх водоймах зараз десь 22-23 градуси. Самі знаєте, що Ілля робить на річках у свій день, тому вважайте, вже хоча б менше купайтеся. Уважно прислухайтеся до застережень щодо тієї чи іншої ділянки річки, чи озера, чи ставка.
У нас війна. Легковажити безпекою точно не варто", - закликала Наталка Діденко.
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