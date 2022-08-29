Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook.

"Літо завершується, вересень - на горизонті, спека поступово буде вщухати, високі градуси втомлено зніматимуть гарячу корону з голови - дихати стане легше і вільніше", - написала Наталка Діденко.

За її словами, 30 серпня в західних та північних областях України очікується +23...+28 градусів, на решті території +27...+32, на сході до +33 градусів.

Надалі, 31 серпня та 1-2 вересня свіже повітря витіснятиме спекотне до +17...+22 градусів, а на сході та півдні до +20...+27 градусів.

У вівторок дощі ймовірні у Карпатах та ввечері вздовж смуги Харківщина - Полтавщина - Черкащина - Кропивницький з районами - Одещина. На решті території України домінуватиме суха погода.

У Києві 30 серпня буде сухо, +26, +27 градусів. 31 серпня близько +24 градусів. У перші дні вересня очікується температура +17...+22 градуси. Опади малоймовірні.

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