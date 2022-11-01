Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у telegram.

За її словами 2 листопада в більшості областей суттєвих опадів не очікується. Незначний дощ пройде вночі та вранці на сході, а вдень - у північних областях.

На заході та півдні температура сягатиме +12+18 градусів, на півночі +8+12 градусів, у центрі +9+14 градусів, на сході +6+11 градусів. Вітер буде переважно північно-західний, помірний або невеликий.

У Києві у середу в другій половині дня є ймовірність невеликого дощу. 2 листопада вночі +3+6 градусів, вдень - +10 +11 градусів.

Наталка Діденко додала, що у другій половині тижня в Україні очікується похолодання.

"У четвер в Україні дощів побільшає, в другій половині тижня - похолоднішає", - попередила Наталка Діденко.

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