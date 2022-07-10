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Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли до України повернеться спека

10 липня, 2022 неділя
15:34
Суспільство літо

У другій половині наступного тижня в Україні знову почне підвищуватися температура повітря

Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook

За її словами, на початку тижня на українців чекає комфортна температура повітря.   

У понеділок, 11 липня, на півдні та сході України нарешті послабне спека - +26+29 градусів. На решті території України передбачається протягом дня +21+26 градусів, у західних областях +18+22 градуси.

Дощі з грозами пройдуть на Сході, в західних областях, на Сумщині, у Дніпрі з районами.

У північній частині, у центрі, та на півдні України періодичні дощі чергуватимуться із проясненнями. Вітер при грозах може бути рвучким.

"У Києві понеділок обіцяє комфортну температуру повітря, +23,+24 градуси. Серйозний дощ у столиці малоймовірний, хіба часом по області може щось з'явитися. У другій половині наступного тижня температура повітря почне знову підвищуватися", - пообіцяла Наталка Діденко. 

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