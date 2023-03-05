Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко написала у telegram.

За її словами, 6 березня, в Україні буде прохолодно.

"Понеділок в Україні буде холодним, ну, добре, холоднуватим. Температура повітря вночі з'їжджатиме до 1-5 градусів морозу. Вдень, хоча й і слабкі, проте все ж - "плюси", - спрогнозувала Наталка Діденко.

У більшості областей 6 березня очікується 4-7 градусів тепла, у південній частині та на Закарпатті 6-10 градусів тепла, в північні частині України вдень буде лише +1+4 градуси.

6 березня опади переважно у вигляді невеликого мокрого снігу пройдуть в західних областях, на півночі, ймовірно на Вінниччині та Харківщині. На решті території України переважатиме суха погода.

Напрямок вітру передбачається з південного заходу, вітер - помірний, часом із поривами.

У Києві понеділок збільшить хмарність, місцями пройде невеликий мокрий сніг, переважно вночі та вранці. Найближчої ночі -1-3 градуси, завтра вдень +2+4 градуси.

"Найближчий найтепліший день буде 8 березня, до +10 градусів, на півдні та в центрі України аж до +12+15 градусів Хоча з опадами та сильним вітром, а на день народження Батька, 9 березня, суттєво похолоднішає", - попередила Наталка Діденко.