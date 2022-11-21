Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у telegram.

"Циклон, на якому прискакав сьогодні до нас святий Михайло, завтра вже піде далі. Тому оці сьогоднішні сніг, мокрий сніг, дощ, льодяний дощ та інші атмосферні дари поступово залишатимуть територію України", - пообіцяла Наталка Діденко.

За її словами, 22 листопада у більшості областей опадів не передбачається, лише в східній частині та на південному сході пройдуть дощі.

Температура повітря протягом дня на заході та півночі від 2 морозу до 3 тепла. На сході та півдні - майже весна, +8+13 градусів. У центрі: на Вінниччині близько нуля, у Кропивницькому з районами та Черкащині +3+6 градусів, на Полтавщині та в Дніпрі з районами до +9 градусів.

У Києві у вівторок опади малоймовірні. Вночі -1 -3 градуси, вдень близько нуля.

"На дорогах буде слизько - тримайтеся і підтримуйте навколишніх. І не лише на ожеледиці. Хай наша гідність та солідарність стануть безальтернативною умовою нашої свободи!" - побажала Наталка Діденко.

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