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Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні чекати на "бабине літо"

5 вересня, 2021 неділя
16:33
Суспільство тепла осінь

До України прийшов антициклон, який приніс усі ознаки "бабиного літа"

Про це повідомила синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко у facebook. 

"Бабине літо - вже в Україні! Усі його ознаки - антициклон, нічне вихолодження, денне сонечко, літаюча павутинка (хто не бачив, зайдіть у ліс чи навіть найближчий гайок), тихий вітер або й штиль - все це вже прийшло. Тому найближчим часом навіть найбільші ледацюги можуть розтягнути необхідну роботу і все встигнути", - написала Наталка Діденко. 

За її словами, 6 вересня, в Україні повсюди переважатиме суха погода. Найближчої ночі в більшості областей України очікується +1+6 градусів, переважно на ґрунті заморозки 0-3 градуси. Закарпаття та Південь України - уникнуть заморозків.

Протягом дня температура повітря підніметься до +13+18 градусів, у південній частині та на Закарпатті +18+23 градуси.

У Києві понеділок 6 вересня передбачається сухим. Ніч обіцяє холодну погоду, +3+6 градусів, на околицях при проясненнях виникатимуть заморозки на ґрунті. Вдень у Києві потепліє поки що до +13+15 градусів.

"Надалі в Києві та в більшості областей України "бабине" сонце крутитиме градусний регулятор сильніше, теплішатиме. Проте вночі буде холоднувато, особливо це відчуватимуть ті, в кого нема індивідуального опалення, лише централізоване.

Зустрічаємо сонячний антициклон, підставляємо носа теплим променям, тримаємо ближче до себе пухнастих котів, відбиваємося, як можемо, від заморозків, радіємо айстрам і чорнобривцям. Бабине літо прийшло!", - написала Наталка Діденко. 

 

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Наталка Діденко
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