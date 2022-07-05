Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко написала у facebook.

За її словами, вже 6 липня свіжа повітряна маса почне заходити в Україну. У західних областях у середу температура повітря через прихід атмосферного фронту із заходу Європи знизиться до +22+27 градусів.

"На решті території спека триматиметься, проте на Івана, 7 липня, у північних та центральних областях також стане легше дихати, спека послабне. Щоправда, на Півдні та Сході висока температура повітря залишиться - але це нормально для наявного періоду року", - зазначила Наталка Діденко.

Вона додала, що у середу короткочасні дощі та грози пройдуть у західних областях України та на Вінниччині.

"Оскільки контрасти температурні - значні, через це при грозах можливі зливи, град і шквали. Не легковажте прогнозом. Ввечері 6 липня опади і явища дійдуть до Житомирщини, Чернігівщини, Київщини, Кропивницького з районами. На решті території України пануватиме суха сонячна погода", - пообіцяла Наталка Діденко.

Вона попередила, що у Києві 6 липня очікується найгарячіший день перед похолоданням.

Цілий день буде сухо та спекотно, до +32+34 градусів, аж надвечір атмосферний фронт піджене грозові дощі. 7 липня, температура повітря у столиці знизиться до +22+24 градусів.

"Така істотна зміна погоди супроводжуватиметься, окрім похолодання, гроз, поривчастого вітру, ще й стрибками атмосферного тиску. Також на завтра обіцяють завітати на Землю магнітні бурі. Тому вже сьогодні - уважніше до здоров'я, до режиму дня й ночі, повідомте усім зацікавленим про найближчу синоптичну українську перспективу", - закликала Наталка Діденко.

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