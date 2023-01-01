Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні чекати на похолодання
У перші дні січня в Україні очікується тепла погода, проте вже 4-5 січня температура повітря почне знижуватися
Про це Наталка Діденко написала у facebook.
"2 січня Україні буде ближчим сухий антициклон Leonhard, аніж мокрий циклон Magdalene.
Тобто, опадів в нас не буде у понеділок. До того ж наша територія ще й належатиме завтра теплому повітряному сектору, який, як поважний старий кіт, розлігся між атмосферними фронтами, що нас ніяк не можуть "укусити" дощами чи снігом. Тобто, в нас буде тепло", - пообіцяла Наталка Діденко.
За її словами, температура повітря навіть вночі очікується в межах +1+7 градусів, а вдень досягатиме +7+12 градусів. Трохи нижче - на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині, +6+9 градусів.
У Києві 2 січня переважатиме суха погода. Максимальна температура повітря досягне +9 градусів.
В Карпатах, на Луганщині, Донеччині, Харківщині можливий поривчастий вітер.
Наталка Діденко додала, що поки що в Україні буде тепло, з невеликими коливаннями, та сухо. 4-5 січня температура повітря почне знижуватися, з'являться опади.
"А поки по-березневому тепло, виходьте подихати свіжим повітрям і побачити один одного, навіть незнайомих. Після минулої ночі це буде подвійно радісно, що нас так багато. Привітаємося і мільйони привітаються назустріч. Бо в нас зараз - єдині цінності і бажання, мрія, яка обов'язково здійсниться. І яка для всіх українців зараз - найсвітліша і справжня. З Новим українським роком!" - привітала Наталка Діденко.
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