Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Упродовж дня 21-22 січня у більшості областей України очікується +1+5 градусів, завтра у південній частині ще затримаються вищі градуси, +7+12, також у суботу десь повискакують +5+7 ще й у центральних областях.

Цими вихідними у нічні години невеликі "мінуси" вже підморозять землю, дерева та дороги з тротуарами.

Загальна тенденція - нормальне похолодання. Вітер у суботу побуде сильним, у неділю стихне до помірного.

Опади 21 січня

Мокрий сніг та дощ пройдуть завтра, в суботу, в західних областях України, ввечері охоплять Житомирщину та Київщину - підсунеться західний циклон.

На решті території опади малоймовірні.

22 січня, в неділю, буде в Україні сухо повсюди, хіба що тумани можуть збільшувати вологість повітря.

Погода у столиці

У Києві в суботу-неділю переважно без опадів, лише завтра ввечері можливий невеликий дощ та мокрий сніг.

Південно-східний вітер завтра сильніший, у неділю - слабший.

У нічні години близько нуля, подекуди невеликий "мінус", тому обережно, слизько, а протягом дня 21-22 січня температура повітря у столиці становитиме +2+4 градуси.

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