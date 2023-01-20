Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні чекати нічних морозів
Найближчими вихідними температура повітря в більшості областей України стане поміркованішою, наближеною якщо не до морозів, то хоча б на своє сезонне місце
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Упродовж дня 21-22 січня у більшості областей України очікується +1+5 градусів, завтра у південній частині ще затримаються вищі градуси, +7+12, також у суботу десь повискакують +5+7 ще й у центральних областях.
Цими вихідними у нічні години невеликі "мінуси" вже підморозять землю, дерева та дороги з тротуарами.
Загальна тенденція - нормальне похолодання. Вітер у суботу побуде сильним, у неділю стихне до помірного.
Опади 21 січня
Мокрий сніг та дощ пройдуть завтра, в суботу, в західних областях України, ввечері охоплять Житомирщину та Київщину - підсунеться західний циклон.
На решті території опади малоймовірні.
22 січня, в неділю, буде в Україні сухо повсюди, хіба що тумани можуть збільшувати вологість повітря.
Погода у столиці
У Києві в суботу-неділю переважно без опадів, лише завтра ввечері можливий невеликий дощ та мокрий сніг.
Південно-східний вітер завтра сильніший, у неділю - слабший.
У нічні години близько нуля, подекуди невеликий "мінус", тому обережно, слизько, а протягом дня 21-22 січня температура повітря у столиці становитиме +2+4 градуси.
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