Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати відчутного потепління
З 23-24 квітня, за прогнозами синоптика Наталки Діденко, в Україні очікується відчутне потепління
Про це інформує Наталка Діденко.
У п'ятницю, 21 квітня, у більшості областей України пройдуть дощі різного калібру, від невеликих до помірних. Циклон Sven.
Хіба що близькість західного Антициклону Petra не пустить завтра дощі на Волинь, Рівненщину та Львівщину там без опадів.
До дощів приєднається ще й рвучкий вітер північно-східного напрямку, можливі навіть часом штормові пориви 15-20 метрів за секунду.
Температура повітря буде різною.
У центральних областях, на Київщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині, південній Одещині та в Карпатах очікується прохолодна погожа, вдень +8...+12 °C.
На південному сході України, у більшості західних областей все ж весна, +12...+16 °C.
У Києві 21 квітня очікується дощова вітряна погода з невисокою температурою повітря близько +9...+10 °C.
Відчутне потепління в Україні очікується у неділю-понеділок.
- З 24 по 26 березня у столиці науковці зафіксували шість рекордних показників температури повітря.
- 29 березня, у столиці зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру - 17 м/с (61 км/год).
- За добу 5 квітня у столиці випала найбільша кількість опадів за майже сотню років - 20,6 мм. Останній рекорд зафіксували 1933 року.
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