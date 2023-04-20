Про це інформує Наталка Діденко.

У п'ятницю, 21 квітня, у більшості областей України пройдуть дощі різного калібру, від невеликих до помірних. Циклон Sven.

Хіба що близькість західного Антициклону Petra не пустить завтра дощі на Волинь, Рівненщину та Львівщину там без опадів.

До дощів приєднається ще й рвучкий вітер північно-східного напрямку, можливі навіть часом штормові пориви 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря буде різною.

У центральних областях, на Київщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині, південній Одещині та в Карпатах очікується прохолодна погожа, вдень +8...+12 °C.

На південному сході України, у більшості західних областей все ж весна, +12...+16 °C.

У Києві 21 квітня очікується дощова вітряна погода з невисокою температурою повітря близько +9...+10 °C.

Відчутне потепління в Україні очікується у неділю-понеділок.