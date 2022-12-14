Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні посиляться морози
У четвер 14 грудня в Україні вдень очікується плюсова температура, проте наприкінці тижня посиляться морози
Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко написала у telegram.
За її словами, у четвер в Україні очікується сніг - на заході та півночі, дощ - на півдні, у центрі - місцями невеликі опади, а на сході буде сухо.
Температура повітря вночі опускатиметься до -6-13, на заході -1-5 градусів. Протягом дня від 2 морозу до 3 тепла.
У південній частині вночі близько нуля, вдень +2+5, в Криму +6+12 градусів.
За її словами, на дорогах буде слизько.
"Слизько! У четвер повсюди, окрім західних областей, очікується сильний вітер! У Києві завтра падатиме сніг. На дорогах ожеледиця. Вітряно дуже! Протягом дня потепліє до +2 градусів", - написала Наталка Діденко.
"Буде поки тепло, перед Миколаєм - морози посиляться", - попередила Наталка Діденко.
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