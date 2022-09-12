Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні потеплішає
В Україні з 13 серпня очікується поступове підвищення температури повітря
Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у telegram.
За її словами, на потепління варто розраховувати 14-16 вересня, а поки на погоду в Україні впливає циклон Пеггі. Через це 13 вересня у багатьох областях України продовжуватимуть йтимуть дощі, але поступово західна та північна частини звільнятимуться від опадів.
Вітер буде північно-західний, помірний, а ось на Одещині, Миколаївщині та в Чернівецькій області можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря у вівторок досить неоднорідна.
Дуже тепла погода очікується завтра на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі, в Криму та на Херсонщині, +18+23 градуси.
Найхолодніше буде вздовж смуги Сумщина-Полтавщина-Черкащина-Кропивницький з районами та північ Одещини, тут передбачається +11+15 градусів.
На решті території України максимально очікується у вівторок +13+17 градусів.
У Києві 13 вересня дощі більш ймовірні найближчої ночі, завтра вранці та в першій половині дня.
Завтра з обіду в столиці - без істотних опадів. Максимальна температура повітря коливатиметься в межах +12+14 градусів.
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