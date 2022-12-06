Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні потеплішає до +10 градусів
Найближчими вихідними в Україні очікується потепління, температура повітря підніметься до +4 +10 градусів
Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко написала у telegram.
За її словами, у середу 7 грудня, Україною пройдеться атмосферний фронт. Він принесе в більшість областей мокрий сніг та дощ. У східній частині України втримається сильний вітер південно-східного напрямку.
Впродовж дня на заході очікується +2+5 градусів, на півночі та в центрі -2 +2 градуси, на Сумщині до -4 градусів, на сході -3-6 градусів, на півдні +2+7, в Криму до +10, в Приазов‘ї близько нуля.
У Києві 7 грудня передбачається мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ускладнення ситуації на дорогах, поривчастий вітер. Вночі -4 -6 градусів, вдень потепліє до нуля.
"Надалі потепління в Україні набере обертів, найближчими вихідними температура повітря підніметься до денних +4+10 градусів", - пообіцяла Наталка Діденко.
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