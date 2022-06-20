Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook.

За її словами, сьогодні в Україні - найспекотніший день року, але вже 21 червня прийде холодний атмосферний фронт, а повітря зміниться на свіжіше.

Протягом вівторка температура повітря у західних, північних областях та в багатьох центральних знизиться до +20+26 градусів.

"Спека ще втримається завтра на Сході, Півдні, у Дніпрі з районами, на Сумщині та на Полтавщині. Та й там вже у середу також стане легше дихати. Атмосферний фронт - це, зазвичай, дощі. Тому 21 червня короткочасні дощі, місцями з грозами, пройдуть у західній частині України, на Півночі, ввечері можливі на Одещині, Миколаївщині та Луганщині. Хто не потрапив у цей географічний список - завтра буде сухо, сонячно. У більшості областей України можливі сильні пориви північно-західного вітру", - написала Наталка Діденко.

У Києві завтра очікується послаблення спеки до +27 градусів. Ймовірний короткочасний дощ із грозою.

У середу температура повітря вирівняється по всій Україні, передбачається +20+26 градусів, а на Півночі місцями +17+20 градусів.

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