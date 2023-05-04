Синоптик Наталка Діденко розповіла, у яких регіонах буде найтепліше 5 травня
У п'ятницю, 5 травня, найтеплішою погода буде на Закарпатті, сході, півдні та в центральних областях України
Про це інформує Наталка Діденко.
П'ятниця буде найтеплішою на сході, півдні та в більшості центральних областей України, а також на Закарпатті.
Протягом дня очікується +17...+22 °C.
У західних, північних областях та на Вінниччині повітря очікується завтра свіжішим, +12...+16 °C.
Дощі, переважно невеликі, ймовірні на заході, півночі та подекуди в центрі, ввечері трохи зачепить Харківщину.
На решті території - суха сонячна погода.
У Києві 5 травня хмарність збільшиться, можливо, трохи покапає дощ, але нічого суттєвого.
Температура повітря становитиме +14...+16 °C.
У суботу-неділю очікується суха, переважно сонячна погода, але ще трохи похолоднішає.
Раніше фахівчиня розповіла, що в ніч на неділю на півночі України є ймовірність заморозків.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.39
Купівля 37.39Продаж 37.95
-
EUR
Купівля 40.98Продаж 41.84
- Актуальне
- Важливе