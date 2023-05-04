Про це інформує Наталка Діденко.

П'ятниця буде найтеплішою на сході, півдні та в більшості центральних областей України, а також на Закарпатті.

Протягом дня очікується +17...+22 °C.

У західних, північних областях та на Вінниччині повітря очікується завтра свіжішим, +12...+16 °C.

Дощі, переважно невеликі, ймовірні на заході, півночі та подекуди в центрі, ввечері трохи зачепить Харківщину.

На решті території - суха сонячна погода.

У Києві 5 травня хмарність збільшиться, можливо, трохи покапає дощ, але нічого суттєвого.

Температура повітря становитиме +14...+16 °C.

У суботу-неділю очікується суха, переважно сонячна погода, але ще трохи похолоднішає.

Раніше фахівчиня розповіла, що в ніч на неділю на півночі України є ймовірність заморозків.