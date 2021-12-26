Синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на Новий рік

Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко написала у facebook.

За її словами, у понеділок, 27 грудня в Україні буде морозно, а у вівторок в центральних областях України очікується сильний сніг, хуртовини, снігові замети.

"Поки що - мороз. У вівторок, 28 грудня, південний циклон принесе в центральні області України сильний сніг, хуртовини, снігові замети. На Новий рік в Україні очікується відлига. 1 січня - дощі, місцями з мокрим снігом", - написала Наталка Діденко.

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